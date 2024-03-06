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В Никополе после российского удара возник сильный пожар

Никополь, Среда 06 марта 2024 17:21
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В Никополе после российского удара возник сильный пожар Иллюстративное фото: в Никополе возник сильный пожар (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После российского удара по Никополю Днепропетровской области в городе возник большой пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

По данным местных жителей, враг нанес удар по гражданскому объекту в городе.

В настоящее время на месте работают все соответствующие службы.

Напомним, мы писали, что 3 марта россияне 11 раз обстреляли Никополь и Никопольский район в Днепропетровской области.

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