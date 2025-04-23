Горели дома, пострадали люди: в ГСЧС показали последствия удара РФ по Одессе

"Россия в очередной раз атаковала Одессу. По предварительной информации пострадали 2 человека", - говорится в публикации в соцсети Службы.

В ГСЧС проинформировали, что в результате дроновых ударов противника была повреждена гражданская инфраструктура, а также "загорелись жилые дома, здания частных предприятий".

Также отмечается, что над ликвидацией пожаров работали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Национальной гвардии/ Огонь уже потушили.

"Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям", - добавили чрезвычайники.

Вечерняя атака дронов на Одессу

Напомним, вчера вечером 22 апреля в Воздушных силах сообщали о фиксации движения нескольких групп ударных БПЛА врага в направлении Одесской области. Дроны-камикадзе территориально двигались из акватории Черного моря в частности в сторону Одессы / Черноморска. Также были замечены группы "Шахедов" в пригороде Одессы.

На фоне угрозы дроновых ударов в Одессе прозвучало несколько взрывов. Также в сети писали о работе ПВО в районе города.

Позже глава Одесской ОDА Олег Кипер рассказал, что во время этой дроновой атаки под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура пригорода Одессы. Чиновник сообщил, что в результате ударов БПЛА вспыхнуло несколько пожаров.

Также он рассказал, что предварительно известно о двух пострадавших в результате вражеского воздушного обстрела.