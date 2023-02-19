Синоптик рассказала, где ждать осадки сегодня и когда ждать похолодания

Сегодня в воскресенье, 19 февраля, в Украине ожидаются осадки. Правда, их следует ожидать только на юге и западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Атмосферный фронт сейчас пошел в восточном направлении. В Украине осадки ожидаются на юге и западе, остальная территория - в сухом воздухе", - рассказала она.

По словам синоптика, в Киеве 19 февраля без осадков, днем всего +4 градуса.

Диденко добавила, что похолодает в Украине уже в понедельник, 20 февраля, на 2-5 градусов.

Как сообщалось, погода в Украине весной 2023 года прогнозируется теплой, сама весна - ранней, но с возможными сюрпризами в виде заходов "арктического" воздуха, и соответственно - периодов похолодания.

Напомним, известный прорицатель погоды Тимко III предсказал, что весна в 2023 году наступит в середине марта. Именно тогда и можно ожидать потепления.