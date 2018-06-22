Справи Майдану: співробітнику СБУ оголосили підозру про перевищення влади

Він застосував вогнепальну зброю під час мирних акцій протесту у 2014 року, у результаті чого загинуло двоє людей

Генеральна прокуратура України (ГПУ) повідомила про підозру у перевищенні влади співробітнику Управління Служби безпеки України (СБУ) у Хмельницькій області, який застосував вогнепальну зброю під час мирних акцій протесту у 2014 року, у результаті чого загинуло двоє людей. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування за фактом застосуванням 19 лютого 2014 року вогнепальної зброї біля центрального входу будівлі Управління СБУ у Хмельницькій області, під час проведення там мирних громадських акцій протесту, внаслідок чого загинуло дві особи, а ще ряд осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за результатами роботи слідчих та прокурорів встановлено обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримано докази достатні для підозри конкретної особи у їх вчиненні.

"Так, 21 червня 2018 року повідомлено про підозру співробітнику СБУ у Хмельницькій області у вчиненні перевищення влади, що супроводжувалося насильством, болісними діями та застосуванням зброї, заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження за метою залякування потерпілого та інших осіб, заподіяння необережного тяжкого тілесного ушкодження та вбивства через необережність, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою ст. 365, частиною першою ст. 119, частиною другою ст. 121, ст. 128 Кримінального кодексу України", - наголосили у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що закріплений офіцер охорони служби безпеки екс-президента України Сергій Бернацький в суді по справі про держзраду Віктора Януковича розповів, як зрадив присязі і втік разом з Януковичем.