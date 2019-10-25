Горбатюк підтвердив перевірку Богдана в рамках кримінальної справи

Голова Офісу президента Андрія Богдана фігурував у кримінальній справі, яку розслідувало Управління спеціальних розслідувань ГПУ. Про це заявив колишній керівник управління Сергій Горбатюк, передає "Громадське радіо".

За його словами, слідчі вважали, що Богдан впливав на судові рішення, які зобов'язали виплатити Росії понад 3 млрд гривень за гарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи".

"Є дійсно справа, у якій були прийняті судові рішення... Вони на Україну поклали 3,2 млрд гривень боргу і виплату 32 млн гривень Російської Федерації. По цій справі вже більше року ми підготували проекти повідомлень про підозру суддям, але керівництво ГПУ це блокувало. У цій справі є ряд осіб, які сприяли ухваленню рішень, і серед цих осіб перевіряли також і Богдана", - зазначив Горбатюк.

Зазначимо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що управління Горбатюка розглядало питання вручення підозри Богдану.

Нагадаємо, керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що антикорупційні органи не готують підозру Богдану.