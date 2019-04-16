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Горбатюк відповів на звинувачення Порошенка

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 12:13
Горбатюк відповів на звинувачення Порошенка
Фото: Сергій Горбатюк (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, Порошенко "створював проблеми" при розслідуванні справ Майдану

Голова департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк прокоментував слова президента Петра Порошенка про неефективне розслідування. Він вважає, що Порошенко "створював проблеми" при розслідуванні справ Майдану, передає LB.ua.

Горбаюк назвав звинувачення бажанням знайти "крайніх" не озвучуючи при цьому проблем.

"Що я можу відповіли президенту на такі звинувачення? Насправді, всі роки, починаючи з 2015-го, звітуючи про роботу, я постійно заявляв про проблеми, які супроводжують розслідування. У тому числі - говорив про відповідальність або неприйняття того ж президента. Якщо б було бажання допомагати - то за цей час можна було приєднатися. А згадувати ніби винних під час передвиборної гонки - не має нічого спільного з бажанням допомогти. Це просто бажання знайти якісь "крайніх" не озвучуючи проблем", - сказав Горбатюк.

За його словами, "найбільша проблема стосується судового розгляду, де величезна кількість обвинувальних актів, які розглядаються в судах роками, але не мають свого завершення".

Він підкреслив, що "саме тут - відповідальність керівництва держави, оскільки всі п'ять років його каденції чи не половина судів - не укомплектовані або не продовжено термін каденції суддів, що відповідно збільшує навантаження на суди і робить неможливим розгляд справ у короткі терміни".

Голова департаменту спецрозслідувань назвав другою проблемою діяльність Вищої ради правосуддя, куди, за його словами, департамент неодноразово писав скарги на затягування розгляду та порушення законодавства суддями, проте не отримав жодної реакції. Третя проблема - це законодавче забезпечення процесу, вважає Горбатюк.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що персональну відповідальність за якість розслідування справ Майдану несе Горбатюк.

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