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В горах Турции нашли тело пропавшей туристки из Одессы

Новина українською →
Анталия, Суббота 29 мая 2021 06:22
В горах Турции нашли тело пропавшей туристки из Одессы Фото: в горах Турции погибла украинская альпинистка (facebook.com/Поиск-Яны-Кривошеи)
Автор: Артур Родивилов

Альпинистку из Одессы Яну Кривошею нашли мертвой возле горы Геиксивриси. Украинку с начала мая искали в горах Анталии.

Об этом сообщает турецкое издание AntalyaHakkinda.

Предполагают, что она погибла, упав с отвесных скал. В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей, как местных, так и украинских.

Однако тело удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.

После того как тело погибшей альпинистки была снят со скал командой поисково-спасательных служб жандармерии, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что более 100 украинцев - в основном туристы и альпинисты - застряли в Непале в связи с ограничением на международные полеты. Их могут вывезти специальными рейсами, которые организовывают другие страны.

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