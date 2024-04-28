Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 28 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 28 апреля, в Украине будет достаточно тепло, но не по-летнему. В тоже время в части регионов вероятны дожди и даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 16-21, на востоке до 25°; в Карпатах днем 10-15°. Прогноз в Украине на 28 апреля (facebook.com/UkrHMC) Какой будет погода 29 апреля? В понедельник, 29 апреля, в Украине будет сухо. При этом на востоке и юго-востоке вероятен кратковременный дождь и даже гроза. При этом в некоторых регионах температура ночью будет сильно "скакать". А именно: температура ночью 4-9° тепла,

температура ночью в южной части и восточных областях 8-14°;

днем в Украине 18-24°.