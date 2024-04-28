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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 28 апреля 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 28 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 28 апреля, в Украине будет достаточно тепло, но не по-летнему. В тоже время в части регионов вероятны дожди и даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 16-21, на востоке до 25°; в Карпатах днем 10-15°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Прогноз в Украине на 28 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Какой будет погода 29 апреля?

В понедельник, 29 апреля, в Украине будет сухо. При этом на востоке и юго-востоке вероятен кратковременный дождь и даже гроза. При этом в некоторых регионах температура ночью будет сильно "скакать". А именно:

  • температура ночью 4-9° тепла,
  • температура ночью в южной части и восточных областях 8-14°;
  • днем в Украине 18-24°.

В мае придет метеорологическое лето

По прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра", которые уже успели сделать предварительный прогноз на май 2024 в Украине, метеорологическое лето ожидается в первой или второй декаде месяца, в зависимости от региона. Например, на Закарпатье и на юге оно обычно наступает в первой "десятидневке".

В целом, май будет теплее обычного. Осадков будет не больше нормы, и учитывая дождливый апрель, это не может не радовать.

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