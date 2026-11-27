Кого коснутся новых требований Google?

Изменения призваны выполнить требования законодательства Европейского Союза в рамках Закона о цифровых услугах. Разработчики должны определиться до 1 февраля 2027 года, считаются они "трейдерами" согласно законам Великобритании и Европы.

Как объясняет техногигант, этот статус обычно касается тех, кто зарабатывает на приложениях, особенно если доход регулярный или объемы велики.

В то же время существуют исключения:

приложения созданы как хобби или без коммерческой цели;

разработчик не публикует свои приложения в Великобритании или Европе.



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Почему разработчики беспокоятся?

С 1 марта 2027 г. те, кто укажет себя как трейдера, будут обязаны публично показывать номер телефона и адрес. Проблема в том, что Google не позволяет использовать абонентские почтовые ящики в качестве адреса платежного профиля разработчика.

Поэтому многим независимым авторам без офиса придется обнародовать домашний адрес или платить сервисам зарегистрированных агентов или другим службам для получения бизнес-адреса.

Чем позиция Apple отличается от Google?

Примечательно, что Apple подпадает под те же европейские нормы, однако подошла к их выполнению иначе. Купертино будет показывать адреса разработчиков только в европейских странах, а не по всему миру.

Кроме того, Apple позволяет указывать почтовые ящики при условии, что разработчик будет предоставлять чек или счет. Документ должен подтверждать связь почтового ящика с обычным адресом автора.