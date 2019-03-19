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Google заявила про запуск ігрової платформи Stadia

Новини » Телеком & IT    19.03.2019 - 21:02
Google заявила про запуск ігрової платформи Stadia
Ілюстративне фото (flickr.com/Robert Scoble)

Також Google випустить власний контролер і запускає студію для розробки власних ігор

Компанія Google запускає хмарний ігровий сервіс Stadia. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Про запуск платформи корпорація оголосила в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) в ході щорічної конференції для розробників ігор.

Так, користувачі Stadia зможуть грати в ігри, Wi-Fi, у зв'язку з чим і їм не доведеться завантажувати їх на свої пристрої. Гравцям також не знадобиться спеціальне обладнання.

Грати через Stadia можна буде з телефонів, комп'ютерів, планшетів і телевізорів. Відзначимо, що поки єдиною грою, оголошеною для сервісу, буде майбутній шутер від першої особи Doom Eternal.

Сервіс буде працювати з роздільною здатністю 4K, частотою 60 кадрів в секунду і підтримкою HDR. Google випустить для Stadia власний контролер і запускає студію для розробки власних ігор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Google запустить режим доповненої реальності Google Maps. В основу лягла технологія Augmented reality, що одержала популярність завдяки грі Pokemon Go.

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