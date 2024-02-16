Google запустит кампанию по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в ЕС, - Reuters

В июне граждане ЕС будут выбирать новый состав Европарламента, который будет определять политику и законы в регионе, и законодатели опасаются, что распространение дезинформации в Интернете может повлиять на избирателей.

В понедельник, 12 февраля, Франция, Польша и Германия обвинили Россию в создании сложной сети сайтов для распространения пророссийской пропаганды.

Европейский закон о цифровых услугах, который вступает в силу на этой неделе, потребует от крупных онлайн-платформ и поисковых систем прилагать больше усилий для борьбы с незаконным контентом и рисками для общественной безопасности.

С весны этого года внутреннее подразделение Google Jigsaw, занимающееся борьбой с угрозами обществу, запустит серию анимированных рекламных роликов на таких платформах, как TikTok и YouTube, в пяти странах ЕС: Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше.

Основываясь на предыдущих кампаниях, которые компания опробовала в Германии и Центральной Европе, Jigsaw заявила, что новый проект - это возможность привлечь внимание граждан в странах с наибольшим числом избирателей в ЕС, используя местный опыт компании в этих регионах.

В рекламе будут использоваться так называемые методы "пребункинга", разработанные в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университетов, призванные помочь зрителям распознать манипулятивный контент еще до того, как они с ним столкнутся.

Российская пропаганда

Осенью сообщалось, что РФ продолжает проводить пропаганду среди оставшихся на оккупированных территориях украинцев.

Позже стало известно, что захватчики формируют систему "лекторов" для "переформатирования мозгов" населению Луганской области.

А недавно в России в очередной раз прибегли к обычному для нее делу - распространению фейков. В этот раз рассказывают о том, что президент Владимир Зеленский якобы приобрел виллу рейхминистра Йозефа Геббельса.

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