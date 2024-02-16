Google запустит кампанию по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в ЕС, - Reuters

Google готовится запустить кампанию по борьбе с дезинформацией в пяти странах Европейского союза в преддверии парламентских выборов и ужесточения новых правил борьбы с онлайн-контентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В июне граждане ЕС будут выбирать новый состав Европарламента, который будет определять политику и законы в регионе, и законодатели опасаются, что распространение дезинформации в Интернете может повлиять на избирателей.
В понедельник, 12 февраля, Франция, Польша и Германия обвинили Россию в создании сложной сети сайтов для распространения пророссийской пропаганды.
Европейский закон о цифровых услугах, который вступает в силу на этой неделе, потребует от крупных онлайн-платформ и поисковых систем прилагать больше усилий для борьбы с незаконным контентом и рисками для общественной безопасности.
С весны этого года внутреннее подразделение Google Jigsaw, занимающееся борьбой с угрозами обществу, запустит серию анимированных рекламных роликов на таких платформах, как TikTok и YouTube, в пяти странах ЕС: Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше.
Основываясь на предыдущих кампаниях, которые компания опробовала в Германии и Центральной Европе, Jigsaw заявила, что новый проект - это возможность привлечь внимание граждан в странах с наибольшим числом избирателей в ЕС, используя местный опыт компании в этих регионах.
В рекламе будут использоваться так называемые методы "пребункинга", разработанные в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университетов, призванные помочь зрителям распознать манипулятивный контент еще до того, как они с ним столкнутся.
Осенью сообщалось, что РФ продолжает проводить пропаганду среди оставшихся на оккупированных территориях украинцев.
Позже стало известно, что захватчики формируют систему "лекторов" для "переформатирования мозгов" населению Луганской области.
А недавно в России в очередной раз прибегли к обычному для нее делу - распространению фейков. В этот раз рассказывают о том, что президент Владимир Зеленский якобы приобрел виллу рейхминистра Йозефа Геббельса.
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