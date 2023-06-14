Google запустила искусственный интеллект для размещения рекламы на платформах

В Google убеждены, что внедрение технологии ИИ позволит рекламодателям меньше внимания уделять оформлению контента при продвижении товаров.

Функция Demand Gen поможет разместить фотографию, или видеоматериалы на нескольких площадках, например Gmail, YouTube и Shorts, а также определит, где эта реклама будет эффективнее всего.

Также новый инструмент Video View позволит найти площадку с максимальным числом видеопоказов рекламы. На тестах Google у технологии без помощи человека получалось поднять число просмотров рекламных видеороликов на 40%.

Использование ИИ сервисами Google

В Google впервые о планах использовать искусственный интеллект для продвижения рекламы и изменения процессов в рекламных кампаниях заявили в апреле. Позже стало известно, что в мае YouTube начал тестировать новую функцию, которая может запретить просмотр видео с блокировщиком рекламы.

Регулирование использования ИИ

Гендиректор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, Сэм Альтман призвал Конгресс США регулировать искусственный интеллект. Он дал показания перед комитетом Сената о возможностях и недостатках новой технологии и предложил создать новое агентство для лицензирования компаний.

Президент компании Microsoft Брэд Смит также призвал к лицензированию наиболее критических форм искусственного интеллекта с обязательными мерами по защите физической безопасности, кибербезопасности, нацбезопасности.