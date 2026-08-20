Google запустила революционную ИИ-функцию для обучения: что теперь может Gemini

Новые возможности поиска Google

ИИ в Поиске научился создавать персонализированные наглядные материалы. Если ввести запрос по сложной научной теме, система сгенерирует интерактивную визуализацию.

Запрос можно детализировать, после чего алгоритм адаптирует графики под конкретные условия.

Среди ключевых обновлений в Поиске:

генерация интерактивных тестов на любые темы - от иностранных языков до высшей математики;

- от иностранных языков до высшей математики; анализ загруженных конспектов, фотографий и файлов в форматах PDF или Docs для создания коротких подъемников с главными тезисами;

в форматах PDF или Docs для создания коротких подъемников с главными тезисами; использование расширенных возможностей Google Lens для решения задач, поиска ошибок в выполнении и объяснения правил по снимку экрана или фотографии.

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Интерактивные 3D-модели и отчеты в Gemini

Значительные изменения затронули и чат-бот Gemini. Главным новшеством стала возможность системы создавать полноценные трехмерные объекты непосредственно в окне ответа. Так, по запросу о строении ДНК сервис отобразит интерактивную 3D-модель, которую можно вращать и приближать.

Кроме того, у Gemini Live появилась функция фоновой подготовки исследовательских отчетов. Пользователь может дать задание по сбору информации, закрыть приложение, а после получения уведомления о готовности обсудить результаты голосом.

Отдельный хаб для студентов

Для удобства пользователей в приложении Gemini создали специальный раздел, где собраны все обучающие инструменты.

В этом хабе можно в одном месте вести обучающие блокноты, создавать интерактивные карточки для запоминания слов и проходить тесты на проверку знаний перед экзаменами.