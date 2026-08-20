Google запустила революционную ИИ-функцию для обучения: что теперь может Gemini

Google представила большой набор новых обучающих ИИ-инструментов для Поиска и Gemini. Обновление призвано упростить усвоение сложных тем с помощью 3D-симуляций, графиков и интерактивных тестов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
ИИ в Поиске научился создавать персонализированные наглядные материалы. Если ввести запрос по сложной научной теме, система сгенерирует интерактивную визуализацию.
Запрос можно детализировать, после чего алгоритм адаптирует графики под конкретные условия.
Среди ключевых обновлений в Поиске:
Значительные изменения затронули и чат-бот Gemini. Главным новшеством стала возможность системы создавать полноценные трехмерные объекты непосредственно в окне ответа. Так, по запросу о строении ДНК сервис отобразит интерактивную 3D-модель, которую можно вращать и приближать.
Кроме того, у Gemini Live появилась функция фоновой подготовки исследовательских отчетов. Пользователь может дать задание по сбору информации, закрыть приложение, а после получения уведомления о готовности обсудить результаты голосом.
Для удобства пользователей в приложении Gemini создали специальный раздел, где собраны все обучающие инструменты.
В этом хабе можно в одном месте вести обучающие блокноты, создавать интерактивные карточки для запоминания слов и проходить тесты на проверку знаний перед экзаменами.