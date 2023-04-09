ua ru
Вс, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

I’m Ukrainian. Как использовать приложение для украинцев за рубежом

Новина українською →
Украина, Воскресенье 09 апреля 2023 00:19
I’m Ukrainian. Как использовать приложение для украинцев за рубежом Фото: для украинцев создали специальное приложение I’m Ukrainian (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Для украинцев, которые из-за полномасштабной российской агрессии вынужденно переехали в другие страны, создали специальное приложение I'm Ukrainian.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

По словам Мининтеграции, с помощью приложения украинцы могут находить необходимые услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.

Сейчас в приложении есть следующие сервисы:

  • События - возможность просмотреть все концерты украинских групп и певцов в вашей стране;
  • Митали - возможность присоединиться к неформальным встречам украинцев в вашем городе;
  • Бизнес - возможность выбора услуг и сервисов, предоставляемых украинцами в вашем городе или стране. И возможность зарегистрировать свой бизнес в приложении, чтобы расширять круг украинских клиентов;
  • Помощь - благодаря приложению можно найти необходимую помощь в стране, где вы находитесь;
  • Встречи;
  • Сообщества;
  • Полезный онлайн;

Кроме того, с помощью приложения можно найти работу, обучение или профессиональные курсы.

Отмечается, что приложение доступно только для украинцев. Он интегрирован в "Дію", именно через нее происходит подтверждение гражданства.

В настоящее время приложение работает уже в 30 странах мира.

I’m Ukrainian. Как использовать приложение для украинцев за рубежомФото: приложение доступно в 30 странах мира (iamukrainian.app)

Для использования приложения требуется:

  • иметь установленное на мобильном телефоне приложение "Дія";
  • скачать I'm Ukrainian можно по этой ссылке;
  • при регистрации указать адрес своей электронной почты;
  • выбрать "Вход через Действие".

Напомним, мы сообщали, что украинцы, которые были вакцинированы за границей, смогут сгенерировать COVID-сертификаты в "Дії".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия Сити
NEWS
МИД раскритиковал Ватикан за приравнивание Украины и РФ: не способствует примирению
МИД раскритиковал Ватикан за приравнивание Украины и РФ: не способствует примирению
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян