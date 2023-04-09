I’m Ukrainian. Как использовать приложение для украинцев за рубежом
Для украинцев, которые из-за полномасштабной российской агрессии вынужденно переехали в другие страны, создали специальное приложение I'm Ukrainian.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.
По словам Мининтеграции, с помощью приложения украинцы могут находить необходимые услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.
Сейчас в приложении есть следующие сервисы:
- События - возможность просмотреть все концерты украинских групп и певцов в вашей стране;
- Митали - возможность присоединиться к неформальным встречам украинцев в вашем городе;
- Бизнес - возможность выбора услуг и сервисов, предоставляемых украинцами в вашем городе или стране. И возможность зарегистрировать свой бизнес в приложении, чтобы расширять круг украинских клиентов;
- Помощь - благодаря приложению можно найти необходимую помощь в стране, где вы находитесь;
- Встречи;
- Сообщества;
- Полезный онлайн;
Кроме того, с помощью приложения можно найти работу, обучение или профессиональные курсы.
Отмечается, что приложение доступно только для украинцев. Он интегрирован в "Дію", именно через нее происходит подтверждение гражданства.
В настоящее время приложение работает уже в 30 странах мира.
Фото: приложение доступно в 30 странах мира (iamukrainian.app)
Для использования приложения требуется:
- иметь установленное на мобильном телефоне приложение "Дія";
- скачать I'm Ukrainian можно по этой ссылке;
- при регистрации указать адрес своей электронной почты;
- выбрать "Вход через Действие".
Напомним, мы сообщали, что украинцы, которые были вакцинированы за границей, смогут сгенерировать COVID-сертификаты в "Дії".
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