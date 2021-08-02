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Google закриє вхід в акаунти користувачам старих версій Android

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 10:44
Google закриє вхід в акаунти користувачам старих версій Android Фото: версія Android 2.3.7 перестане працювати для входу в акаунти з 27 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Компанія Google почала розсилку користувачам Android електронних листів з повідомленням, що вони більше не зможуть увійти у свої облікові записи Google на пристроях під управлінням Android 2.3.7 і нижче. Вхід буде закритий з 27 вересня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сторінці спільноти Google Android.

"Якщо ви ввійдете у свій пристрій після 27 вересня, ви можете отримати помилки імені користувача або пароля при спробі використовувати продукти і служби Google, такі як Gmail, YouTube і Maps", - йдеться в повідомленні.

Вхід в обліковий запис буде доступний з більш пізньою версією Android (3.0 або новіше). "Якщо на вашому пристрої є можливість оновитися до більш нової версії Android (3.0+), ми радимо вам це зробити", - відзначили в Google.

Якщо Користувач не може оновити свій пристрій до більш нової версії Android (3.0+), то в Google радять спробувати увійти в обліковий запис у веб-браузері пристрою.

"Ви як і раніше можете використовувати деякі служби Google, увійшовши в Google у веб-браузері свого пристрою", - додали в компанії.

Google закриє вхід в акаунти користувачам старих версій Android

Лист користувачам (фото: google.com)

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