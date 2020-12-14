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Google і YouTube запрацювали після глобального збою

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 15:37
Google і YouTube запрацювали після глобального збою
Фото: Youtube (pixabay.com/Kaufdex)
Автор: Анастасия Рокитна

Сервіси Google, в яких стався масштабний збій, відновили свою роботу. YouTube, Gmail і інші сервіси запрацювали.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Оновлено: у коментарі РБК-Україна директор Google в Україні Дмитро Шоломко зазначив, що причини збою поки невідомі.

Станом на 15:30 Youtube, Gmail і Google-Диск запрацювали. В YouTube поки не знають, що могло викликати масштабний збій.

"Нам відомо, що у багатьох з вас зараз виникають проблеми з доступом до YouTube - наша команда знає і вивчає це. Ми повідомимо вам, як тільки у нас з'являться нові новини", - йдеться в повідомленні YouTube.

Сьогодні збій стався в YouTube, Gmail, Google Drive, Google Classroom, Google Play.

Нагадаємо, 10 листопада в месенджері Telegram стався масштабний збій. Він торкнувся низки країн.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня користувачі Instagram повідомили про збій у роботі соціальної мережі. Проблеми виникали при завантаженні стрічки і вході в аккаунт. Неполадки в роботі соцмережі помітили користувачі з США, Мексики, Бразилії, Португалії і Великобританії.

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