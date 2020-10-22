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В роботі Instagram стався збій

Четвер 22 жовтня 2020 03:31
В роботі Instagram стався збій
Фото: Instagram (pexels)
Автор: РБК-Україна

Користувачі Instagram повідомили про збій в роботі соціальної мережі. Проблеми виникають при завантаженні стрічки і вході в аккаунт.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Неполадки в роботі соцмережі помітили користувачі з США, Мексики, Бразилії, Португалії і Великобританії.

Нагадаємо, 13 жовтня користувачі Instagram вже повідомляли про неполадки в роботі соціальної мережі.

Перед цим в ряді країн користувачі зіткнулися зі збоєм в роботі Facebook.

Нагадаємо, в роботі Telegram за останній місяць спостерігалося кілька збоїв. Був збій 7 жовтня, а також спостерігався 4 жовтня через несправність обладнання.

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