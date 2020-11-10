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У Telegram стався масштабний збій

Вівторок 10 листопада 2020 11:49
У Telegram стався масштабний збій
Фото: Telegram (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 10 листопада, в месенджері Telegram стався масштабний збій. Він торкнувся низки країн.

Про це свідчать дані сайту Downdetector.

У Telegram стався масштабний збій

Ряд збоїв стався в Україні, Росії, Білорусі, Німеччини, Китаї та інших країнах Європи і Азії. Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися, також не відправляються повідомлення.

У Telegram стався масштабний збій

Відзначимо, неполадки в роботі месенджера були зафіксовані щонайменше кілька разів за останній час, наприклад 15 жовтня, 5 і 9 листопада, але вони були короткочасними.

Нагадаємо, на початку жовтня збій у роботі Telegram виник через несправність обладнання. Команда Telegram виправляла мережеве програмне забезпечення, щоб звести до мінімуму ризики подібних проблем у майбутньому.

Як писало РБК-Україна, 25 вересня в роботі цього месенджера також стався масштабний збій. Проблеми зі входом спостерігалися, в тому числі у користувачів з України.

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