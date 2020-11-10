У Telegram стався масштабний збій

Фото: Telegram (freepik.com)

У вівторок, 10 листопада, в месенджері Telegram стався масштабний збій. Він торкнувся низки країн.

Про це свідчать дані сайту Downdetector.

Ряд збоїв стався в Україні, Росії, Білорусі, Німеччини, Китаї та інших країнах Європи і Азії. Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися, також не відправляються повідомлення.

Відзначимо, неполадки в роботі месенджера були зафіксовані щонайменше кілька разів за останній час, наприклад 15 жовтня, 5 і 9 листопада, але вони були короткочасними.

Нагадаємо, на початку жовтня збій у роботі Telegram виник через несправність обладнання. Команда Telegram виправляла мережеве програмне забезпечення, щоб звести до мінімуму ризики подібних проблем у майбутньому.

Як писало РБК-Україна, 25 вересня в роботі цього месенджера також стався масштабний збій. Проблеми зі входом спостерігалися, в тому числі у користувачів з України.