Google виділив Кабміну 1000 акаунтів для переходу на їх сервіси

Американська компанія Google виділила Кабінету міністрів 1000 безкоштовних акаунтів для переходу на сервіси інтернет-гіганта. Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

За його словами, інструменти Google планують використовувати в цілях економії часу.

"Перш за все я розраховую на Google Docs і Spreadsheet. Ви навіть не уявляєте, скільки часу витрачають державні службовці за те, що не можуть просто "зашерити" документи і працювати над ними разом. Замість цього купа часу йде на логістику папірців і креслення за ним олівцями. Також розраховую на Google Forms. Зараз, якщо потрібно зібрати інформацію від інших держорганів або співробітників, на це витрачається купа часу, тому що інформація збирається через документи і потім систематизується вручну", - повідомив Дубілет.

Він поінформував, що на цьому тижні співробітники уряду почали курси навчання інструментів від американської компанії, а також додав, що сервіси будуть використовуватися не у всіх випадках.

"Є випадки, коли інструменти Google використовувати не можна (наприклад, інформація з обмеженим доступом), але таких випадків небагато", - зазначив Дубілет.

Нагадаємо, 29 жовтня був опублікований закон про електронний документообіг в парламенті. Закон вносить зміни до регламенту в частині подання супровідних документів в електронному вигляді.