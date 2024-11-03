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Google на картах "засветил" размещение украинских военных систем, - ЦПД

Украина , Воскресенье 03 ноября 2024 12:52
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Google на картах "засветил" размещение украинских военных систем, - ЦПД Фото: Google "засветил" на картах украинские позиции (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

Google "засветил" на картах украинские позиции. На снимках показали размещение военных систем Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых палит размещение наших военных систем (не буду уточнять)", - отметил он.

Украина обратилась в офис Google, чтобы исправить ситуацию. Однако компания, по словам руководителя ЦПД, пока не ответила на запрос.

Обновлено

Как сообщил Коваленко, представители Google связались с украинской стороной для решения проблемы со снимками размещения военных систем.

Напомним, что недавно Центр противодействия дезинформации при СНБО провел переговоры с представителями компании Google. Как отметил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, будут существенные сдвиги и ускорения противодействия, которые "не понравятся многим пропагандистам".

По данным СМИ, Россия конфисковала у Google более 100 млн долларов для пропаганды войны в Украине.

Кроме того, российские компании требуют от Google 2 ундециллиона рублей (единица с 36 нулями). При этом эта цифра удваивается еженедельно.

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