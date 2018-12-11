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Google ускорит закрытие своей соцсети из-за новой ошибки в приватности

Новости » Телеком & IT    11.12.2018 - 01:37
Google ускорит закрытие своей соцсети из-за новой ошибки в приватности
Фото: логотип Google+ (twitter.com/Aparna10__)

Новая ошибка открыла доступ к частным данным 52,5 млн аккаунтов

Компания Google приняла решение ускорить закрытие своей социальной сети на четыре месяца раньше, чем планировалось в сентябре 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Причиной ускорения закрытия стала новая ошибка в системе конфиденциальности, которая предоставила доступ к частным данным имен, пола, почты и возраста в 52,5 млн пользователей.

Также сообщается, что в настоящее время нет никаких свидетельств о том, успел ли кто воспользоваться этим доступом.

Ранее сообщалось, что Google+ произошла утечка данных сотни тысяч пользователей. Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к конфиденциальным данным пользовательских профилей с 2015 года по март 2018 года.

Напомним, соцсеть Google+ решили закрыть. В компании заявили, что основными причинами закрытия стала низкая популярность и обнаружена ошибка уязвимости, которая могла привести к масштабной утечке личных данных пользователей.

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