Google тестирует функцию, которая изменит результаты поиска: что известно

Как будет работать функция

После активации функции "Предпочтительные источники" в настройках Labs пользователи смогут вручную выбирать доверенные издания, новости которых они хотят видеть в разделе Top Stories (Главные новости). Для этого достаточно нажать на иконку звезды в заголовке блока и отметить нужные источники.

Стоит отметить, что функция работает только для новостных публикаций - речь идет об официальных СМИ, а не о контенте с Reddit, форумов или блогов. Google подчеркивает, что отмеченные источники не будут занимать топ-позиции гарантированно, но их публикации будут помечены звездой и появляться чаще, если соответствуют запросу.

Также Google планирует отображать отдельную подборку новостей исключительно от выбранных пользователем источников сразу под основным блоком Top Stories.

Несмотря на заявление компании, доступ к функции пока не появился даже у пользователей из США и Индии, где тест должен был стартовать в первую очередь. Когда именно заработает новая функция - пока неизвестно.



Новая функция "Главные новости" (фото: Google)