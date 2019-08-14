Google тестує нову авторизацію в облікові записи

Американська компанія Google проводить тести над новою авторизацією в облікові записи користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії.

Як повідомляється, нові технології безпеки перевершують паролі як по міцності, так і по зручності.

Користувачі сервісів компанії Google зможуть входити в свої акаунти по відбитку пальця.

Нова функція вже доступна для користувачів пристроїв Pixel і в найближчі кілька днів стане доступна на всіх смартфонах з операційною системою Android починаючи з 7 версії.

Google підкреслює, що відбиток пальця не буде відправлятися на сервери компанії - його будуть зберігати тільки на пристрої користувача. На серверах буде тільки криптографічне підтвердження, що користувач правильно відсканував палець.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що американська компанія Google призупинила надання послуг і технічної підтримки китайської продукції Huawei. Huawei внесли в список компаній, поставки для яких США можуть здійснюватися тільки на підставі спеціальних ліцензій.

Крім того, компанія Google дозволить користувачам Android вибирати браузери і пошукачі. Зокрема, компанія створила окремі ліцензії для Google Play, браузера Chrome, та пошуку для виробників смартфонів. Користувачі зможуть встановлювати будь альтернативне додаток разом з сервісами Google.