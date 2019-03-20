ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Google дозволить користувачам Android вибирати браузери і пошуковики

Новини » Телеком & IT    20.03.2019 - 15:29
Google дозволить користувачам Android вибирати браузери і пошуковики
Ілюстративне фото (flickr.com/Ben Nuttall)

Пошуковик і браузер зможуть вибрати користувачі з країн Європи

Компанія Google почне питати європейських користувачів Android, який пошуковик і браузер вони хочуть використовувати. Про це повідомляє Тһе Іnquirer

Зокрема, компанія створила окремі ліцензії для Google Play, браузера Chrome, та пошуку для виробників смартфонів. Користувачі зможуть встановлювати будь-який  альтернативний додаток разом з сервісами Google.

Крім того, Google планує повідомити всіх власників Android-смартфонів про те, що вони можуть вибирати браузери і пошукові системи. Також компанія буде створювати спеціальні опитування на існуючих і нових Android-пристроях в Європі.

Нагадаємо, Європейська комісія сьогодні наклала штраф в 1,49 млрд євро (1,60 млрд доларів) на корпорацію Google за порушення європейських норм щодо конкуренції при розміщенні реклами в інтернеті та її надання при пошуку в мережі.

Єврокомісія визнала, що Google зловживає домінуючим становищем на ринку онлайн-реклами. З 2006 року компанія укладала контракти зі сторонніми сайтами, забороняючи конкурентам пошуковика розміщувати свою рекламу в пошукових ведучих на цих ресурсах.

Британія попросила ЄС відстрочити Brexit Єврокомісія оштрафувала Google на 1,69 млрд доларів
Новини України GoogleЕвросоюз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся