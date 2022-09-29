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Google создаст первый "облачный" регион в Европе: где он расположится

Фото: Google создаст первый облачный регион в Европе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Google создаст свой первый облачный регион в Греции, что придаст новый импульс усилиям страны по превращению в мировой центр облачных вычислений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По оценкам премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, сделка принесет около 2,2 миллиарда евро в экономику Греции и создаст около 20 тысяч рабочих мест к 2030 году.

"Сегодня мы очень рады объявить о нашем первом облачном регионе в Греции, который будет предоставлять хранилище и облачные услуги для клиентов Google", - сказал Адэр Фокс-Мартин, президент Google Cloud International, объявляя об инвестициях на мероприятии в Афинах.

По ее словам, инвестиции помогут снизить задержки и обеспечат безопасность пользователей перед лицом угроз кибербезопасности. Инвестиции Google анонсированы через два года после того, как Microsoft решила построить центр обработки данных в стране.

Подразделение облачных вычислений Amazon также открыло свой первый офис в Греции в прошлом году для поддержки растущего числа компаний и агентств государственного сектора, использующих его облачные сервисы.

Ранее сообщалось, что Google проиграл апелляцию в суде Европейского союза. Компании придется оплатить рекордно крупный штраф.

Также мы писали, что Google в ЕС запустила кампанию по борьбе с фейками о переселенцах из Украины. Рекламная кампания основана на исследованиях психологов двух британских университетов.

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