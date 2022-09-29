Google создаст первый "облачный" регион в Европе: где он расположится

По оценкам премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, сделка принесет около 2,2 миллиарда евро в экономику Греции и создаст около 20 тысяч рабочих мест к 2030 году.

"Сегодня мы очень рады объявить о нашем первом облачном регионе в Греции, который будет предоставлять хранилище и облачные услуги для клиентов Google", - сказал Адэр Фокс-Мартин, президент Google Cloud International, объявляя об инвестициях на мероприятии в Афинах.

По ее словам, инвестиции помогут снизить задержки и обеспечат безопасность пользователей перед лицом угроз кибербезопасности. Инвестиции Google анонсированы через два года после того, как Microsoft решила построить центр обработки данных в стране.

Подразделение облачных вычислений Amazon также открыло свой первый офис в Греции в прошлом году для поддержки растущего числа компаний и агентств государственного сектора, использующих его облачные сервисы.