Google публикует тревожные данные об экологии: выбросы бьют рекорды

Непредсказуемый рост энергопотребления

В своем новом отчете по устойчивому развитию за 2025 год Google заявила об увеличении так называемых "амбициозных выбросов" углерода на 11% по итогам прошлого года - до 11,5 млн тонн CO2. Это на 51% выше, чем в 2019 году, что еще дальше отдаляет компанию от заявленной цели - сократить климатические выбросы наполовину к 2030 году.

Среди причин роста в Google называют факторы, находящиеся вне прямого контроля компании, включая стремительное развитие новых технологий, которое делает сложным прогнозирование будущих потребностей в энергии и объемов выбросов.

ИИ - ключевой драйвер энергозатрат

Особо подчеркивается влияние искусственного интеллекта, который, по данным отчета, заметно повышает энергопотребление не только в Google, но и в таких гигантах, как Microsoft и Meta. Уже к концу 2025 года ИИ может обогнать Bitcoin по потреблению энергии, предупреждают аналитики.

Несмотря на то, что часть стартапов, таких как DeepSeek, разрабатывает более энергоэффективные модели, крупные игроки делают ставку на мощные дата-центры. Так, Meta строит газовый дата-центр в Луизиане, а президент США Дональд Трамп подписал указ, продвигающий использование угля для питания ИИ-центров.

Любопытный факт: согласно данным из приложения к отчету, реальный объем выбросов Google достиг 15,2 млн тонн CO2 - это сопоставимо с ежегодными выбросами 40 газовых электростанций.

Google отчиталась и о 12% снижении выбросов от дата-центров, несмотря на общее увеличение потребления энергии. Однако даже с этим снижением их уровень все еще значительно выше, чем в 2019 году.

В отчете также подчеркиваются дополнительные вызовы: замедленное внедрение безуглеродной энергетики, изменения в климатическом законодательстве и отсутствие зеленых решений на ряде рынков.

"Эти внешние факторы могут повлиять на стоимость, реалистичность и сроки достижения наших целей. Их преодоление требует гибкости", — отмечается в документе.