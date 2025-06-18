Какой вред экологии нанесла война: в правительстве назвали сумму ущерба

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценивает сумму экологического ущерба от российской агрессии на уровне 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова профильного министра Светланы Гринчук, которые она сказала во время конференции "Справедливая трансформация угольных регионов".

"Сумма ущерба оценивается в около 90 млрд евро", - сказала министр.

Светлана Гринчук заявила, что для восстановления окружающей среды и инфраструктуры необходимы будут годы или десятки лет.

"Для того, чтобы восстановить эти природные ресурсы, восстановить тот ущерб, который был нанесен окружающей среде, критической инфраструктуре нужны будут годы и десятки лет. Некоторые природные объекты мы, к сожалению, не сможем восстановить до того состояния, в котором они были", - добавила министр.