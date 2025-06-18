Какой вред экологии нанесла война: в правительстве назвали сумму ущерба
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценивает сумму экологического ущерба от российской агрессии на уровне 90 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова профильного министра Светланы Гринчук, которые она сказала во время конференции "Справедливая трансформация угольных регионов".
"Сумма ущерба оценивается в около 90 млрд евро", - сказала министр.
Светлана Гринчук заявила, что для восстановления окружающей среды и инфраструктуры необходимы будут годы или десятки лет.
"Для того, чтобы восстановить эти природные ресурсы, восстановить тот ущерб, который был нанесен окружающей среде, критической инфраструктуре нужны будут годы и десятки лет. Некоторые природные объекты мы, к сожалению, не сможем восстановить до того состояния, в котором они были", - добавила министр.
Предварительные оценки ущерба окружающей среде
Напомним, по состоянию на конец 2024 года сумма экологического ущерба от войны профильным министерством оценивалась на уровне 70 млрд долларов. Тогда Светлана Гринчук сообщала, что в результате ведения войны было уничтожено 3 млн гектаров лесов и было зафиксировано 6 500 экологических преступлений со стороны оккупационных войск.
По словам министра, Украина решительно настроена привлечь страну-агрессора к ответственности за экологические преступления.
В конце января 2025 года Минэкологии озвучивало новую оценку ущерба - 72,9 млрд евро. Ведомство работает над разработкой законодательства о восстановлении после войны, в том числе, и природной среды.