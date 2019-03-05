У Google попередили про ризик надмірного блокування контенту YouTube

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До такого блокування можуть вдатися, щоб обмежити юридичний ризик через закон про авторське право

У компанії Google попередили, що відехостинг YouTube може вдатися до надмірного блокування контенту через поправки до законодавства Європейського союзу про авторське право. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на EUobserver.

До такого блокування можуть вдатися, щоб обмежити юридичний ризик.

"Відеопотоковий сайт YouTube може в результаті почати надмірно блокувати контент, щоб обмежити юридичні ризики згідно з новим законом ЄС про авторське право, за який голосуватимуть члени Європарламенту", - повідомляє видання.

Так, провідний виконавчий директор Google Кент Вокер зазначив, що в юридичному формулюванні директиви ЄС також можна побачити ризик того, що Google News обмежуватиме свій вміст "дуже короткими витягами" з медіа.

Нагадаємо, у лютому представники Ради ЄС, Єврокомісії, а також Європарламенту досягли угоди щодо реформи авторського права в Євросоюзі. Реформа передбачає, що ЗМІ повинні отримувати винагороду, якщо їх матеріали повторно використовувалися агрегаторами або соціальними мережами, наприклад Google або Facebook. Також винагороду буде покладено і власникам прав або творцям контенту, якщо їх пісні або відеоролики поширюються через онлайн-портали. Ця стаття реформи торкнеться в першу чергу YouTube.

Так, реформа, суть якої полягає у модернізації авторського права в епоху цифрових технологій, обговорювалася у Євросоюзі з 2016 року. Великі інтернет-компанії, в тому числі Google і Wikipedia, висловлювалися проти деяких статей реформи.

Як писало РБК-Україна раніше у 2016 році, нове законодавство ЄС про захист авторських прав змусить відеохостінги, такі як Youtube, виплачувати великі авторські відрахування музикантам і звукозаписним компаніям.