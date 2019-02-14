ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ЄС досягли угоди щодо реформи авторського права

Новини » Телеком & IT    14.02.2019 - 07:36
В ЄС досягли угоди щодо реформи авторського права
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Рішення ще має бути схвалено представниками усіх країн-членів ЄС і Європарламентом

Представники Ради ЄС, Єврокомісії, а також Європарламенту досягли угоди щодо реформи авторського права в Євросоюзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, реформа передбачає, що ЗМІ повинні отримувати винагороду, якщо їхні матеріали повторно використовувалися агрегаторами або соціальними мережами, наприклад, Google або Facebook.

Також винагорода буде і власникам прав або творцям контенту, якщо їх пісні або відео поширюються через онлайн-портали. Ця стаття реформи торкнеться в першу чергу YouTube.

Відзначимо, для вступу в силу рішення, прийняте в середу, повинно бути схвалено представниками усіх країн-членів Європейського Союзу та Європарламентом.

Як повідомляється, реформа, суть якої полягає в модернізації авторського права в епоху цифрових технологій, обговорюється в Євросоюзі з 2016 року. Великі інтернет-компанії, у тому числі Google і Wikipedia, висловлювалися проти деяких статей реформи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України 25 січня 2018 року в рамках засідання схвалив два законопроекти щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Сорос застерігає Євросоюз від розпаду подібно СРСР Глави МЗС Євросоюзу обговорять ситуацію в Україні
Новини України Евросоюзреформиавторское право
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся