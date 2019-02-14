В ЄС досягли угоди щодо реформи авторського права

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Рішення ще має бути схвалено представниками усіх країн-членів ЄС і Європарламентом

Представники Ради ЄС, Єврокомісії, а також Європарламенту досягли угоди щодо реформи авторського права в Євросоюзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, реформа передбачає, що ЗМІ повинні отримувати винагороду, якщо їхні матеріали повторно використовувалися агрегаторами або соціальними мережами, наприклад, Google або Facebook.

Також винагорода буде і власникам прав або творцям контенту, якщо їх пісні або відео поширюються через онлайн-портали. Ця стаття реформи торкнеться в першу чергу YouTube.

Відзначимо, для вступу в силу рішення, прийняте в середу, повинно бути схвалено представниками усіх країн-членів Європейського Союзу та Європарламентом.

Як повідомляється, реформа, суть якої полягає в модернізації авторського права в епоху цифрових технологій, обговорюється в Євросоюзі з 2016 року. Великі інтернет-компанії, у тому числі Google і Wikipedia, висловлювалися проти деяких статей реформи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України 25 січня 2018 року в рамках засідання схвалив два законопроекти щодо захисту прав інтелектуальної власності.