Google представила перероблений фірмовий шрифт: що змінилося

Повністю оновлений дизайн, як відзначають у Google, умістив в собі ті ж вертикальні пропорції Roboto Sans, що дозволяє змішувати версії із засічками та без них.

Ймовірно, такий крок від компанії пов’язаний з тим, що шрифти в ретро-стилі із засічками стають знову популярними після домінування мінімалістичних дизайнів. Оновлений шрифт є більш зручним для читання завдяки чіткішим формам літер.

Відзначається, що Google використовує Roboto вже більше десяти років. Вперше він був представлений разом з операційною системою Android 4.0, як шрифт за замовчуванням.

Поки що шрифт просто представлений в Google Fonts як ще один варіант сімейства Roboto, однак в майбутньому компанія може використати його у власному маркетингу.