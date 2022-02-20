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Google представила перероблений фірмовий шрифт: що змінилося

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Google повністю переробила свій шрифт Roboto. Кожну з літер було перемальовано з нуля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Повністю оновлений дизайн, як відзначають у Google, умістив в собі ті ж вертикальні пропорції Roboto Sans, що дозволяє змішувати версії із засічками та без них.

Ймовірно, такий крок від компанії пов’язаний з тим, що шрифти в ретро-стилі із засічками стають знову популярними після домінування мінімалістичних дизайнів. Оновлений шрифт є більш зручним для читання завдяки чіткішим формам літер.

Відзначається, що Google використовує Roboto вже більше десяти років. Вперше він був представлений разом з операційною системою Android 4.0, як шрифт за замовчуванням.

Поки що шрифт просто представлений в Google Fonts як ще один варіант сімейства Roboto, однак в майбутньому компанія може використати його у власному маркетингу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Google анонсувала нову операційну систему, яка ідеально підійде для слабких комп'ютерів.

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