Google представив Android 12 з масштабним редизайном інтерфейсу

Американська компанія Google представила ключову версію нової операційної системи Android 12 з масштабним редизайном інтерфейсу. Бета-версія вже доступна для Pixel і гаджетів від 11 виробників.
Про це йдеться в офіційному блозі Google.
На презентації Google зробив упор на візуальні зміни. В основі істотно переробленого інтерфейсу з адаптивними кольорами лежить нова дизайн-система Material You з упором на кастомізацію.
Нова версія ОС буде відрізнятися інтерфейсом, анімацією, віджетами і зміненим екраном блокування. Android 12 автоматично аналізує кольори на заставці екрану і формує палітру основних кольорів, які використовуються в різних частинах інтерфейсу і додатках.
Істотно перероблено віджети - тепер використовується шрифт Google Sans, пласкі значки і більш гармонійні колірні палітри. Все це разом надає віджетам більш сучасний вигляд. Крім того, вони отримали нові динамічні елементи управління, що дозволяє взаємодіяти з різними елементами без запуску самого додатка.
Також змінився стиль багатьох елементів, які стали більшими і яскравішими. Анімація теж оновилася і стала більш плавною. При прокручуванні вміст трохи розтягується, а оповіщення на екрані повідомлень стали більшими, а їх групи об'єднуються.
Android 12 також підтримуватиме функцію Car Key - "цифровий ключ" для Android Auto. Ця функція на базі NFC дозволить використовувати смартфони Google і Samsung в якості електронного ключа для відкриття автомобіля. На перших порах вона працюватиме на автомобілях BMW.
Фінальна версія Android 12 очікується в кінці серпня - початку вересня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google звинуватили в стеженні за користувачами Android. Йдеться про те, що гаджети генерують унікальні рекламні коди, які дозволяють Google і третім особам відстежувати дії користувачів в Інтернеті, щоб краще налаштовувати під них рекламу.
Також нещодавно соціальна мережа Clubhouse запустила додаток для Android.