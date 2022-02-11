Google отримала позов до суду на 2,4 млрд доллара

Згідно з заявою PriceRunner, його позов на 2,4 млрд доларів, заснований на ухвалі Європейського суду загальної юрисдикції, який у листопаді 2017 року ухвалив рішення Єврокомісії щодо оштрафування Google на 2,8 млрд доларів через те, що компанія просуває себе у сфері онлайн-продажів.

PriceRunner звинувачує Google через недоотриманий прибуток у Британії з 2008 року, а також зі Швеції та Данії з 2013 року.

"Завдяки фінансово сильним власникам, зовнішньому фінансуванню та провідним експертам Європи в нашій команді, ми з нетерпінням чекаємо можливості отримати компенсацію за наші втрати та зробити свій внесок у припинення незаконної діяльності Google. І європейські споживачі, і цифрові корпорації несуть більшу пряму шкоду від панування цих технологічних гігантів, ніж багато хто міг би подумати", - заявив головний виконавчий директор PriceRunner Мікаель Ліндал.