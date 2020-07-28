Співробітники Google ще майже рік працюватимуть вдома

Фото: гендиректор компанії Сундар Пичаї (facebook.com/Google)

Це може стосуватися 200 тис. людей

Через пандемію коронавірусу компанія Google дозволила більшості своїх працівників працювати вдома. Дистанційна робота буде тривати до липня 2021 року.

Про це пише DW.

В листі до співробітників компанії, її керівник Сундар Пічай зазначив, що надає цю інформацію, щоб люди могли планувати.

"Щоб надати працівникам можливість планувати заздалегідь, ми продовжуємо нашу глобальну добровільну роботу з дому до 30 червня 2021 року для позицій, які не потребують перебування в офісі", - йдеться в листі.

Це може стосуватись близько 200 тисяч співробітників та підрядників Google по всьому світу.

Нагадаємо, першими закрилися офіси Google в Китаї, Гонконгу та Тайвані в кінці січня через коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що Apple і Google запускає додаток, пов'язаний з поширенням коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що через коронавірус співробітники Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) переходять на віддалену роботу.