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Google, Meta и TikTok забанили в соцсетях российского производителя дронов

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Google, Meta и TikTok удалили аккаунты в социальных сетях, принадлежащие промышленному предприятию в Татарстане (Россия). Именно это предприятие занималось вербовкой молодых иностранок для производства беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Аккаунты на YouTube, Facebook, Instagram и TikTok были удалены после расследования, опубликованного агентством 10 октября, в котором подробно описывались условия труда на заводе по производству беспилотников в российской особой экономической зоне "Алабуга", находящейся под санкциями США и Великобритании.

Видеоролики и другие посты в социальных сетях обещали молодым женщинам, в основном из Африки, бесплатный билет на самолет в Россию и зарплату более 500 долларов в месяц.

Однако некоторые из них заявили, что неожиданно узнали, что вместо учебы в таких областях, как гостиничный бизнес и общественное питание, им предстоит трудиться на заводе по производству оружия, собирая тысячи ударных беспилотников иранской разработки для запуска на территорию Украины.

В интервью AP некоторые из женщин, работавших на предприятии, жаловались на долгие часы постоянного наблюдения, на нарушенные обещания по поводу зарплаты, а также на работу с едкими химикатами.

Американские технологические компании также удалили счета Алабужского политехнического института — профессионального училища-интерната, выпускники которого считаются специалистами по производству беспилотников.

В общей сложности у удаленных аккаунтов было не менее 158 344 подписчиков, а у одной страницы в TikTok было более миллиона лайков.

 

Расследование AP об "Алабуге".

В распоряжении РФ мог появиться еще один образец дальнобойного дрона, который можно использовать для ударов по Украине. Речь об иранском Shahed-101.

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Война России против Украины