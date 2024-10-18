Google, Meta и TikTok забанили в соцсетях российского производителя дронов

Аккаунты на YouTube, Facebook, Instagram и TikTok были удалены после расследования, опубликованного агентством 10 октября, в котором подробно описывались условия труда на заводе по производству беспилотников в российской особой экономической зоне "Алабуга", находящейся под санкциями США и Великобритании.

Видеоролики и другие посты в социальных сетях обещали молодым женщинам, в основном из Африки, бесплатный билет на самолет в Россию и зарплату более 500 долларов в месяц.

Однако некоторые из них заявили, что неожиданно узнали, что вместо учебы в таких областях, как гостиничный бизнес и общественное питание, им предстоит трудиться на заводе по производству оружия, собирая тысячи ударных беспилотников иранской разработки для запуска на территорию Украины.

В интервью AP некоторые из женщин, работавших на предприятии, жаловались на долгие часы постоянного наблюдения, на нарушенные обещания по поводу зарплаты, а также на работу с едкими химикатами.

Американские технологические компании также удалили счета Алабужского политехнического института — профессионального училища-интерната, выпускники которого считаются специалистами по производству беспилотников.

В общей сложности у удаленных аккаунтов было не менее 158 344 подписчиков, а у одной страницы в TikTok было более миллиона лайков.