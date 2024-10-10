Россия обманом завлекает африканок на сборку "Шахедов", - AP
Россия обманом завлекает молодых женщин из стран Африки, Азии и Латинской Америки на сборку ударных беспилотников, обещая им якобы обучение или работу в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Социальные сети обещали молодым женщинам из Африки бесплатные билеты в Европу, деньги и стажировки в таких сферах как гостиничный бизнес и общественное питание.
Однако вместо ожидаемых программ, некоторые узнали о настоящей цели их поездки только по прибытии в Татарстан. Им предстояло работать на заводе, производящем ударные дроны для войны в Украине.
"Я не знаю, как делать беспилотники", - пожаловалась одна из женщин, оставившая работу на родине ради этого предложения.
В интервью изданию, несколько женщин рассказали о долгих рабочих часах, постоянном наблюдении и работе с химикатами, вызывающими проблемы с кожей.
По их словам, обещанная зарплата оказалась значительно меньше, чем ожидалось.
По данным AP, более 200 африканских женщин, вместе с российскими студентами, трудятся на заводе в особой экономической зоне "Алабуга". Завод производит иранские дроны "Шахед-136" по контракту с Россией, подписанному после начала вторжения в Украину в 2022 году.
"Я жалею и проклинаю тот день, когда начала делать все эти штуки", — сказала одна из женщин, работавшая над сборкой каркасов беспилотников.
Ранее сообщалось, что оккупанты на временно захваченных территориях Украины вербуют студентов, включая несовершеннолетних, для прохождения стажировки на российском заводе, где производятся иранские беспилотники-камикадзе Shahed.
С начала этого года Россия выпустила по Украине около 1000 ракет, около 2800 беспилотников, а также почти 7000 управляемых авиационных бомб. Большинство целей оккупантов были гражданскими, а не военными.
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