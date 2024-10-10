Россия обманом завлекает африканок на сборку "Шахедов", - AP

Россия обманом завлекает молодых женщин из стран Африки, Азии и Латинской Америки на сборку ударных беспилотников, обещая им якобы обучение или работу в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Социальные сети обещали молодым женщинам из Африки бесплатные билеты в Европу, деньги и стажировки в таких сферах как гостиничный бизнес и общественное питание.

Однако вместо ожидаемых программ, некоторые узнали о настоящей цели их поездки только по прибытии в Татарстан. Им предстояло работать на заводе, производящем ударные дроны для войны в Украине.

"Я не знаю, как делать беспилотники", - пожаловалась одна из женщин, оставившая работу на родине ради этого предложения.

В интервью изданию, несколько женщин рассказали о долгих рабочих часах, постоянном наблюдении и работе с химикатами, вызывающими проблемы с кожей.

По их словам, обещанная зарплата оказалась значительно меньше, чем ожидалось.

По данным AP, более 200 африканских женщин, вместе с российскими студентами, трудятся на заводе в особой экономической зоне "Алабуга". Завод производит иранские дроны "Шахед-136" по контракту с Россией, подписанному после начала вторжения в Украину в 2022 году.

"Я жалею и проклинаю тот день, когда начала делать все эти штуки", — сказала одна из женщин, работавшая над сборкой каркасов беспилотников.