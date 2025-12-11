В Google Maps появилась новая функция, которая точно понравится водителям

Google Maps обновил функционал на iOS: теперь приложение автоматически определяет, где вы припарковали автомобиль, сохраняет эту точку и отображает ее с вашим кастомным значком авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google.
Сохранять место парковки в Google Maps можно было и раньше, но это требовало действий пользователя. Раньше появлялась кнопка на Android Auto после достижения пункта назначения, а в мобильном приложении функция существовала уже почти десять лет. Однако автоматическое сохранение появилось только сейчас.
Как недавно сообщил Рио Акасака, старший менеджер по продукту Maps в Google, новая функция позволяет приложению автоматически фиксировать парковку и удалять точку после того, как вы снова сели в автомобиль.
Для работы функции нужно, чтобы вы подключали Google Maps к автомобилю через USB, Bluetooth или CarPlay. Сейчас автоматическое определение парковки доступно только на iOS.
"Чтобы помочь вам найти автомобиль, Maps автоматически сохраняет место парковки. Точка хранится 48 часов, если вы сами не удалите ее или снова не начнете движение", - объясняет Google на странице поддержки.
На Android сохранение парковки пока остается ручным, и неизвестно, когда появится автоматическая опция. Ранее на iOS была автоматическая настройка, но теперь она включена по умолчанию.
Кроме того, Google добавил возможность использовать кастомные значки автомобилей в качестве иконки парковки. Обычно для парковки отображается стандартная "P", теперь же будет использоваться тот значок, который вы выбрали для своего авто.
Возможность кастомных значков появилась еще в 2020 году, а недавно Google расширил выбор форм и цветов авто, а также добавил поддержку Android Auto и CarPlay.
По словам Акасаки, если вы используете кастомный значок, он теперь автоматически отображается и для парковки.
Напомним, что в Google Maps добавлена новая функция навигации с использованием Gemini.
А еще мы писали про 6 скрытых функций Google Maps, которые предлагает ряд возможностей для более комфортного использования приложения.
Читайте также, почему водители чаще выбирают Google Maps вместо Waze.