Курс доллара Экономика Авто Tech

В Google Maps появилась новая функция, которая точно понравится водителям

Google Maps теперь сам запоминает, где вы припарковали авто (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google Maps обновил функционал на iOS: теперь приложение автоматически определяет, где вы припарковали автомобиль, сохраняет эту точку и отображает ее с вашим кастомным значком авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google.

Особенности новой функции

Сохранять место парковки в Google Maps можно было и раньше, но это требовало действий пользователя. Раньше появлялась кнопка на Android Auto после достижения пункта назначения, а в мобильном приложении функция существовала уже почти десять лет. Однако автоматическое сохранение появилось только сейчас.

Как недавно сообщил Рио Акасака, старший менеджер по продукту Maps в Google, новая функция позволяет приложению автоматически фиксировать парковку и удалять точку после того, как вы снова сели в автомобиль.

Для работы функции нужно, чтобы вы подключали Google Maps к автомобилю через USB, Bluetooth или CarPlay. Сейчас автоматическое определение парковки доступно только на iOS.

Место парковки Google Maps теперь автоматически сохраняется на устройствах iOS (gif: 9to5Google)

"Чтобы помочь вам найти автомобиль, Maps автоматически сохраняет место парковки. Точка хранится 48 часов, если вы сами не удалите ее или снова не начнете движение", - объясняет Google на странице поддержки.

На Android сохранение парковки пока остается ручным, и неизвестно, когда появится автоматическая опция. Ранее на iOS была автоматическая настройка, но теперь она включена по умолчанию.

Кроме того, Google добавил возможность использовать кастомные значки автомобилей в качестве иконки парковки. Обычно для парковки отображается стандартная "P", теперь же будет использоваться тот значок, который вы выбрали для своего авто.

Возможность кастомных значков появилась еще в 2020 году, а недавно Google расширил выбор форм и цветов авто, а также добавил поддержку Android Auto и CarPlay.

По словам Акасаки, если вы используете кастомный значок, он теперь автоматически отображается и для парковки.

Напомним, что в Google Maps добавлена новая функция навигации с использованием Gemini.

А еще мы писали про 6 скрытых функций Google Maps, которые предлагает ряд возможностей для более комфортного использования приложения.

Читайте также, почему водители чаще выбирают Google Maps вместо Waze.

