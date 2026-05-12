Google бросает вызов Meta и Apple: как будут работать очки с Gemini на Android XR

Android XR: Gemini в центре системы

Главное отличие Android XR от предыдущих попыток Google в сфере дополненной реальности - полная интеграция с мультимодальным ИИ Gemini. Основной способ взаимодействия с устройствами - голос.

Благодаря встроенным камерам Gemini может понимать контекст того, что видит пользователь:

переводить уличные знаки в режиме реального времени,

помогать с навигацией в Google Maps,

читать сообщения,

выполнять сложные поисковые запросы на основе визуальной информации.

В отличие от массивных гарнитур прошлых поколений, Google делает ставку на два типа устройств. Первый - это легкие ИИ-очки без дисплеев, похожие на популярные Ray-Ban Meta. Второй - очки с небольшим экраном в одной из линз (так называемые дисплейные ИИ-очки), которые могут транслировать контент непосредственно со смартфона.

Партнерство с Samsung и люксовыми брендами

Основным аппаратным партнером техногиганта остается компания Samsung, которая уже выпустила свой пространственный компьютер Galaxy XR в конце 2025 года. Однако настоящая битва за массового потребителя начнется с выпуском более легких моделей.

По данным утечек, Samsung разрабатывает два устройства под кодовыми названиями:

Jinju : классические ИИ-очки, ориентированные на прямую конкуренцию с моделями от Meta.

: классические ИИ-очки, ориентированные на прямую конкуренцию с моделями от Meta. Haean: продвинутая модель с дисплеем в линзе, выход которой запланирован на 2027 год.

К проекту присоединились известные оптические бренды - Warby Parker и Gentle Monster. Самым неожиданным партнером стала группа Kering: ожидается, что уже в 2027 году мир увидит люксовые Android XR очки под брендом Gucci.

Ценовая политика и конкуренция "тяжеловесов"

Хотя официальные цены на устройства от Google пока не объявлены, рыночные ориентиры относительно понятны. Если премиальная гарнитура Galaxy XR стоит 1 799 долларов, то массовые модели будут значительно доступнее.

Ожидается, что цена на Samsung Jinju будет колебаться в пределах 379-499 долларов. Модели с дисплеем, например Haean или Project Aura от Xreal, могут стоить от 600 до 900 долларов.

Google спешит, ведь конкуренты не стоят на месте. Так, Apple готовит собственные умные очки на конец 2026 года, а OpenAI планирует выпустить аппаратное обеспечение для ChatGPT в начале 2027 года.