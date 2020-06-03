Google загрожує штраф в 5 млрд доларів за незаконний збір персональних даних

Проти американської корпорації Google у федеральний суд Каліфорнії (США) подали позов за таємного збору персональних даних користувачів. Компанії загрожує штраф у розмірі 5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з позовом, компанія проводила незаконний збір даних мільйонів користувачів за допомогою сервісу для створення статистики відвідування сайтів Google Analytics, менеджера реклами Google Ad Manager, а також інших програм, в тому числі і встановлені на смартфонах. При цьому збір даних проводився навіть в режимі анонімного перегляду.

"Google не може продовжувати брати участь у таємному і несанкціонований збір даних практично від кожного американця з комп'ютером або телефоном", - йдеться в позові.

За позовом стоять мільйони користувачів, які з 1 червня 2016 року використовували анонімний режим при перегляді сайтів. За кожного користувача, чиї права суд визнає порушеними, просять 5 тисяч доларів компенсації.

При цьому в самій компанії заявили, що чітко вказують інформацію про те, що, незважаючи на анонімний режим, може проводитися збір персональних даних.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Google домовився, що заплатить 170 мільйонів доларів штрафу за збір персональних даних дітей сервісом YouTube.

Також повідомлялося, що в кінці 2019 року в останній версії браузера Google Chrome стався витік паролів користувачів.