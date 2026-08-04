RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Первые Googlebook появились на рендерах: что показала масштабная утечка

11:08 04.08.2026 Вт
2 мин
Гаджеты будут работать на новой ОС на базе Android
aimg Ольга Завада
Lenovo предлагает новые технические решения для Google (фото: Google)

В сети появились первые изображения ноутбуков Googlebook - нового класса устройств, который должен заменить Chromebook. Первые модели Lenovo и других партнеров Google ожидаются уже осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Обнародованные в сети изображения показывают сразу три гаджета от Lenovo: классический ноутбук в двух размерах, визуально похож на Chromebook Plus 14, а также трансформер 2-в-1 с подставкой и съемной клавиатурой в стиле IdeaPad Pro Gen 2.

Вероятно, платформа Googlebook будет охватывать не только классические лэптопы, но и планшетные ПК.

Дизайн и аппаратные особенности

Все представленные модели выполнены в лаконичном белом цвете и оснащены разными наборами портов USB-C и USB-A.

Главное визуальное отличие новых устройств - светодиодная полоса Glowbar на внешней панели корпуса и на блоке камер планшета.

Этот световой элемент станет фирменной чертой экосистемы; аналогичные решения ожидаются и в предстоящей серии смартфонов Google Pixel 11.

Lenovo готовит презентацию серии Googlebook (скриншот: Android Headlines)

Среди других новшеств выделяют изменения в клавиатуре:

  • Появление отдельной аппаратной клавиши с логотипом G в нижнем ряду для быстрого вызова Gemini;
  • Сохранение клавиши Quick Insert на месте Caps Lock для быстрого доступа к функциям II;
  • Брендирование Googlebook прямо на корпусе клавиатурного блока.

Читайте больше: 800 тысяч человек ждали приложения Google: компания внезапно его отменила

Новый лэптоп получит глубокую интеграцию с Gemini (скриншот: Android Headlines)

Глубокая интеграция ИИ

Главным отличием новой платформы от ChromeOS является полный отказ от старой операционной системы в пользу новой ОС на базе Android с глубокой интеграцией Gemini.

Система будет поддерживать специальные смарт-функции управления. В частности, инструмент Magic Pointer позволит пользователям вызвать контекстные подсказки от ИИ с помощью быстрого встряхивания курсора мыши или голосовых команд.

Официальный релиз первой волны устройств Googlebook от партнёрских брендов ожидается уже осенью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
GoogleLenovoГаджеты