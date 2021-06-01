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Google Фото скасував безліміт на зберігання знімків у хмарному сервісі

Автор: РБК-Україна

З 1 червня змінилися умови зберігання фото користувачів в сервісі Google Фото. Зокрема, замість безлімітного сховища для фото у високій якості в розпорядженні буде всього 15 Гб.

Про це пише Business Insider.

Повідомляється, що тепер за більший обсяг пам'яті для хмарного зберігання доведеться доплачувати. Тепер будь-які нові фото і відео, які завантажуються в Google Фото, будуть зараховуватися в безкоштовні 15 ГБ, які даються для кожного облікового запису записи Google. Завантажені файли до 1 червня 2021 року не будуть враховуватися в лімітах і залишаться безкоштовними.

При цьому з'явився безкоштовний інструмент для управління квотою пам'яті сховища для користувачів, які хочуть і надалі безкоштовно користуватися Google Фото. Цей інструмент відображає фото або відео, які можна видалити - розмиті, скріншоти і так далі.

Відзначимо, раніше користувачі могли зберігати файли в безкоштовних 15 Гб, але при вивантаженні фото відбувалося їх стиснення, і вони не враховувалися в ліміті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може ввести "податок на Google". РБК-Україна розбиралося, що пропонує законопроект.

Також повідомлялося, що з 1 червня набули чинності нові правила YouTube, які передбачають заборону на ідентифікацію людей і рекламу у всіх відео.

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