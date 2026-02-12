Google разрешил удалять личные данные из поиска: как защитить свою приватность
Google расширил инструменты защиты персональных данных в поиске. Теперь пользователи могут подать запрос на удаление результатов, которые содержат данные паспорта, водительского удостоверения или других документов.
Компания Google расширила функционал инструмента "Результаты о вас" (Results about you), добавив возможность удалять из результатов поиска конфиденциальную информацию, такую как номера паспортов и водительских удостоверений. Обновление приурочено ко Дню безопасного интернета и направлено на борьбу с утечкой персональных данных.
Как работает инструмент "Результаты о вас"
Ранее сервис позволял убирать из выдачи только номер телефона, электронный и домашний адреса. Теперь пользователи могут добавить в список мониторинга свои государственные идентификационные номера.
Чтобы воспользоваться обновлением, нужно в приложении Google нажать на фото профиля и выбрать пункт "Результаты о вас". После подтверждения данных система автоматически будет сканировать интернет и отправлять уведомления, если ваша конфиденциальная информация окажется в открытом доступе.
В Google отмечают, что удаление информации из поиска не убирает ее с самого сайта, однако значительно усложняет ее поиск для злоумышленников.
Защита от интимного контента без согласия
Отдельное внимание уделили удалению интимных фото, появившихся в сети без разрешения (так называемая "порноместь"). Процесс стал значительно проще:
- нужно нажать на три точки возле изображения в поиске;
- выбрать "удалить результат" и указать причину - "это интимное изображение со мной".
Компания позволила подавать запросы на несколько фото одновременно через одну форму, вместо того, чтобы сообщать о каждом снимке отдельно.
Также пользователи могут включить специальные фильтры, которые проактивно будут блокировать появление подобного контента в похожих поисковых запросах в будущем. Сейчас обновление стартует в США, однако впоследствии станет доступным в других регионах.
