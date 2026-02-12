ua en ru
Google разрешил удалять личные данные из поиска: как защитить свою приватность

Четверг 12 февраля 2026 12:28
UA EN RU
Google разрешил удалять личные данные из поиска: как защитить свою приватность Фото: Google разрешил удалять личные данные из поисковой системы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Google расширил инструменты защиты персональных данных в поиске. Теперь пользователи могут подать запрос на удаление результатов, которые содержат данные паспорта, водительского удостоверения или других документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Tech crunch.

Компания Google расширила функционал инструмента "Результаты о вас" (Results about you), добавив возможность удалять из результатов поиска конфиденциальную информацию, такую как номера паспортов и водительских удостоверений. Обновление приурочено ко Дню безопасного интернета и направлено на борьбу с утечкой персональных данных.

Как работает инструмент "Результаты о вас"

Ранее сервис позволял убирать из выдачи только номер телефона, электронный и домашний адреса. Теперь пользователи могут добавить в список мониторинга свои государственные идентификационные номера.

Чтобы воспользоваться обновлением, нужно в приложении Google нажать на фото профиля и выбрать пункт "Результаты о вас". После подтверждения данных система автоматически будет сканировать интернет и отправлять уведомления, если ваша конфиденциальная информация окажется в открытом доступе.

В Google отмечают, что удаление информации из поиска не убирает ее с самого сайта, однако значительно усложняет ее поиск для злоумышленников.

Защита от интимного контента без согласия

Отдельное внимание уделили удалению интимных фото, появившихся в сети без разрешения (так называемая "порноместь"). Процесс стал значительно проще:

  • нужно нажать на три точки возле изображения в поиске;
  • выбрать "удалить результат" и указать причину - "это интимное изображение со мной".

Компания позволила подавать запросы на несколько фото одновременно через одну форму, вместо того, чтобы сообщать о каждом снимке отдельно.

Также пользователи могут включить специальные фильтры, которые проактивно будут блокировать появление подобного контента в похожих поисковых запросах в будущем. Сейчас обновление стартует в США, однако впоследствии станет доступным в других регионах.

Ранее РБК-Украина писало о рисках чрезмерного доступа искусственного интеллекта к личным данным пользователей. В частности, новые AI-браузеры и помощники могут получать доступ к почте, календарю, контактам, истории просмотров и даже финансовой информации, что создает угрозы для приватности и безопасности.

