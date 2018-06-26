У Нідерландах фургон протаранив офіс газети De Telegraaf

Поліція говорить про напад

У ніч на вівторок в будівлю редакції найбільшої щоденної нідерландської газети De Telegraaf в'їхав фургон і загорівся, поліція говорить про цілеспрямований наїзд. Про це йдеться в повідомленні на сайті видання.

Як повідомляється, це сталося близько 4 години ранку за місцевим часом.

"Білий фургон на великій швидкості врізався в скляний фасад будівлі в Амстердамі, після чого загорівся", - йдеться в повідомленні.

"Напад на будівлю De Telegraaf: полум'я заввишки до 14 метрів", - йдеться в повідомленні видання в Twitter.

Aanslag op De Telegraaf-gebouw: 'Vlammen tot 14 meter hoog' https://t.co/hvz89jnxul — De Telegraaf (@telegraaf) June 26, 2018

"Напад на будівлю De Telegraaf: ми не боїмося!", - заявляють співробітники видання.

Aanslag op De Telegraaf: Wij laten ons niet intimideren! https://t.co/4108bKTbLK — De Telegraaf (@telegraaf) June 26, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Франції у місті Монпельє невідомий відкрив стрілянину з автомобіля.