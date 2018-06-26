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У Нідерландах фургон протаранив офіс газети De Telegraaf

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 09:55
Фото: місце події (twitter.com ThePotterGeist)
Фото: місце події (twitter.com ThePotterGeist)

Поліція говорить про напад

У ніч на вівторок в будівлю редакції найбільшої щоденної нідерландської газети De Telegraaf в'їхав фургон і загорівся, поліція говорить про цілеспрямований наїзд. Про це йдеться в повідомленні на сайті видання.

Як повідомляється, це сталося близько 4 години ранку за місцевим часом.

"Білий фургон на великій швидкості врізався в скляний фасад будівлі в Амстердамі, після чого загорівся", - йдеться в повідомленні.

"Напад на будівлю De Telegraaf: полум'я заввишки до 14 метрів", - йдеться в повідомленні видання в Twitter.

"Напад на будівлю De Telegraaf: ми не боїмося!", - заявляють співробітники видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Франції у місті Монпельє невідомий відкрив стрілянину з автомобіля.

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Теги публікації: нападение, Нідерланди, газета  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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