ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Гонконзі затримали десятки демократичних активістів

Автор: Инна Собора

В Гонконзі затримали близько 50 активістів демократичного руху і колишніх депутатів. Їх звинуватили в порушенні нового закону про безпеку.

Популярні новини

Про це пише DW.

Затримання пов'язані з тим, що в липні минулого року, напередодні намічених виборів у Законодавчу раду міста опозиційні сили провели неофіційний праймеріз серед демократичних кандидатів.

Влада КНР тоді різко розкритикувала попередні вибори кандидатів від опозиції, угледівши в них прагнення вплинути на виборчий процес і заявивши про спробу революції. У підсумку керівництво спеціального адміністративного району КНР відклало на 12 місяців вибори, які повинні були пройти у вересні 2020 року, назвавши як причину пандемію коронавіруса.

Нагадаємо, раніше Китай ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу.

Закон передбачає покарання за організацію і участь в антиурядових протестах, а також дозволяє створити китайські спецслужби на території Гонконгу.

В результаті США та інші країни звинуватили Китай у підриві автономії Гонконгу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГонконгЗадержание