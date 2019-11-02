У Гонконгу поновилися протести, поліція застосувала газ

У Гонконгу в суботу, 2 листопада, поновилися антиурядові акції протесту, для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, тисячі протестувальників, одягнених в чорне та маски, збираються в парку Вікторія, традиційному місці проведення демонстрацій, а також на навколишніх вулицях. Натовпи демонстрантів рухаються до парку через торговий район Коузвей-Бей.

Зазначається, що деякі протестувальники несуть металеві огорожі для побудови вуличних барикад, багато демонстрантів співають національні гімни Британії та США, розмахуючи прапорами різних країн, та закликають до незалежності регіону.

Поліція у гучномовці попередила про розгін демонстрації та про притягнення до кримінальної відповідальності учасників, також силовики підняли чорний прапор, попереджаючи про можливе застосування газу. Після того, як маніфестанти не відреагували на вимоги, силовики з застосуванням сльозогінного газу почали розгін антиурядової акції.

Нагадаємо, під час попередньої хвилі антиурядових протестів у Гонконгу, 27 жовтня, силовики також застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. Декілька учасників демонстрацій було заарештовано, та один отримав поранення. Тоді акція протесту відбувалася в популярному туристичному районі.