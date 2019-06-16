У Гонконзі протестувальники вимагають відставки глави адміністрації

У Гонконзі 16 червня декілька тисяч осіб вийшли на акцію протесту з вимогою відставки глави адміністрації Керрі Лам через скандальний законопроект про екстрадицію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами протестувальників, заява Лам про призупинення просування законопроекту про екстрадицію на материковий Китай є недостатньою. Вони вимагають назавжди відкликати цей скандальний документ.

Крім того, демонстранти вимагають відставки глави адміністрації Гонконгу Лам та вибачень за неправомірні дії поліції під час попередніх акцій протесту.

Нагадаємо, 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам призупинила просування суперечливого закону, який дозволяв екстрадицію на материковий Китай. Однак протестувальники пообіцяли почати нову хвилю демонстрацій у неділю, 16 червня.

Раніше РБК-Україна писало, що в Гонконзі поліція застосувала силу - сльозогінний газ і травматичну зброю для розгону демонстрантів, які вимагають скасувати поправки до закону про екстрадицію.

Розгляд поправок до закону було відкладено. Глава Гонконгу Керрі Лам засудила заворушення і закликала до якнайшвидшої нормалізації життя в місті.

Прийняття поправок до закону про екстрадицію дозволить відправляти на материк і в інші країни, з якими у Гонконгу немає угод про екстрадицію, для судового розгляду підозрюваних у скоєнні злочинів і тих, хто перебуває на гонконгській території.