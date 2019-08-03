У Гонконгу проходить чергова акція протесту

В Гонконзі (Китай) проходять масові акції протесту проти законопроекту про екстрадицію підозрюваних. Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що групи маніфестантів проводили акції в районі Вонкок, щоб потім пройти маршем по вулицях. Передбачається, що мітинги триватимуть в неділю, а на понеділок, 5 серпня, запланована масштабна страйк. Крім того, повідомляється, що до мітингу готові приєднатися декілька профспілок.

Група протестувальників тим часом перекрила тунель Крос-Харбор, який пов'язує острів Гонконг і полуостровную частина міської зони Гонконгу Коулун. Інші намагаються будувати на вулицях барикади. Також деякі демонстранти вимагають відставки глави Гонконгу Керрі Лам.

Нагадаємо, сотні гонконгських демонстрантів заблокували залізничне сполучення під час раннього ранкового години пік у вівторок, 30 липня, що викликало хаос у графіку руху приміських поїздів.

27 липня 2019 в Гонконзі поновилися антиурядові протести, тисячі людей вийшли на мітинг, хоча раніше поліція заборонила проведення акції, пославшись на можливі зіткнення. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення прокитайской політикою адміністрації Гонконгу, є автономією Китаю. У ході протестів правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів.