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У Гонконзі планують все населення протестувати на COVID-19

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Гонконг, Четвер 17 лютого 2022 07:31
У Гонконзі планують все населення протестувати на COVID-19 Фото: у Гонконзі планують все населення протестувати на COVID-19 (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Влада Гонконгу на тлі нового спалаху коронавірусної інфекції має намір протестувати все місцеве населення на COVID. Відповідну програму запустять у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Програма пройде за сприяння фахівців з материкового Китаю.

За даними видання, щодня тестуватимуть до мільйона осіб. При цьому частину зразків відправлять в лабораторії сусіднього Шеньчженя, оскільки медики Гонконгу самі не в змозі обробити таку кількість тестів.

Всього жителям в обов'язковому порядку належить здати по три аналізи протягом трьох тижнів. Населення Гонконгу становить 7,5 млн осіб.

Нагадаємо, раніше у Гонконзі заблокували цілий житловий комплекс разом з 3000 жителями. Через коронавірус люди протягом п'яти днів перебували на карантині.

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