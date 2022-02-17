У Гонконзі планують все населення протестувати на COVID-19

Влада Гонконгу на тлі нового спалаху коронавірусної інфекції має намір протестувати все місцеве населення на COVID. Відповідну програму запустять у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Програма пройде за сприяння фахівців з материкового Китаю.

За даними видання, щодня тестуватимуть до мільйона осіб. При цьому частину зразків відправлять в лабораторії сусіднього Шеньчженя, оскільки медики Гонконгу самі не в змозі обробити таку кількість тестів.

Всього жителям в обов'язковому порядку належить здати по три аналізи протягом трьох тижнів. Населення Гонконгу становить 7,5 млн осіб.