В Гонконге планируют все население протестировать на COVID-19

Власти Гонконга на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции намерены протестировать все местное население на COVID. Соответствующую программу запустят в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Программа пройдет при содействии специалистов из материкового Китая.

По данным издания, ежедневно будут тестировать до миллиона человек. При этом часть образцов отправят в лаборатории соседнего Шэньчжэня, поскольку медики Гонконга сами не в состоянии обработать такое число тестов.

Всего жителям в обязательном порядке предстоит сдать по три анализа в течение трех недель. Население Гонконга составляет 7,5 млн человек.