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В Гонконге планируют все население протестировать на COVID-19

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Гонконг, Четверг 17 февраля 2022 07:31
В Гонконге планируют все население протестировать на COVID-19 Фото: в Гонконге планируют все население протестировать на COVID-19 (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Власти Гонконга на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции намерены протестировать все местное население на COVID. Соответствующую программу запустят в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Программа пройдет при содействии специалистов из материкового Китая.

По данным издания, ежедневно будут тестировать до миллиона человек. При этом часть образцов отправят в лаборатории соседнего Шэньчжэня, поскольку медики Гонконга сами не в состоянии обработать такое число тестов.

Всего жителям в обязательном порядке предстоит сдать по три анализа в течение трех недель. Население Гонконга составляет 7,5 млн человек.

Напомним, ранее в Гонконге заблокировали целый жилой комплекс вместе с 3000 жителями. Из-за коронавируса люди в течение пяти дней находились на карантине.

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