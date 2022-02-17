В Гонконге планируют все население протестировать на COVID-19
Власти Гонконга на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции намерены протестировать все местное население на COVID. Соответствующую программу запустят в марте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Программа пройдет при содействии специалистов из материкового Китая.
По данным издания, ежедневно будут тестировать до миллиона человек. При этом часть образцов отправят в лаборатории соседнего Шэньчжэня, поскольку медики Гонконга сами не в состоянии обработать такое число тестов.
Всего жителям в обязательном порядке предстоит сдать по три анализа в течение трех недель. Население Гонконга составляет 7,5 млн человек.
Напомним, ранее в Гонконге заблокировали целый жилой комплекс вместе с 3000 жителями. Из-за коронавируса люди в течение пяти дней находились на карантине.