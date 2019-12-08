У Гонконзі перед акцією протесту арештували понад 10 людей

У Гонконзі під час нальоту правоохоронців перед акцією протесту, проведення якої було дозволено владою регіону, затримали 11 демонстрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bloomberg.

Як повідомляється, у неділю, 8 грудня, у Гонконзі запланований схвалений владою протестний марш, який організовує Громадянський фронт з прав людини. Акція протесту почнеться о 15-й годині за місцевим часом в парку Вікторії, після чого процесія вирушить до ділового району міста.

Напередодні початку акції правоохоронці здійснили нальот на демонстрантів, в ході якого були затримані 11 людей. За даними поліції, у протестувальників виявили пістолет, бронежилети та балончики з перцевим спреєм.

Нагадаємо, 1 грудня під час акції протесту у Гонконзі правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. В результаті сутичок з поліцією постраждали щонайменше 3 людини. Минулої суботи на спільну акцію проти насильства поліції також вийшли школярі та пенсіонери.

Також РБК-Україна писало, що місцевих виборах до районних рад Гонконга перемогли зі значним відривом опозиційні кандидати з продемократичного руху. Зокрема, в своїх округах здобув перемогу 201 опозиційний кандидат. При цьому число кандидатів-переможців з тих, кого підтримує Пекін, становить всього 28 кандидатів.