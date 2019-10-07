ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Гонконзі мітингувальники побили водія таксі

Новини » Надзвичайні події    07.10.2019 - 01:40
У Гонконзі мітингувальники побили водія таксі
Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Водій в'їхав у натовп людей

У Гонконзі група протестующиих побила водія таксі, який в'їхав у натовп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Наголошується, що таксист своїми діями поранив як мінімум двох людей. Протестувальники в масках витягли водія з автомобіля і жорстоко побили.

Також протестувальники почали громити машину, розбивши в автомобілі вікна.

Нагадаємо, в неділю, 6 жовтня, в Гонконзі поновилися антиурядові акції протесту, учасники яких вимагають скасувати заборону адміністрації на носіння масок.

На вулиці Гонконгу вийшли десятки тисяч протестувальників. Більшість демонстрантів всупереч забороні уряду натягли на обличчя маски.

Заворушення в Гонконзі спалахнули 4 жовтня після того, як глава адміністрації Керрі Лам заборонила приховувати обличчя демонстрантів. Протестувальники у відповідь на заборону почали підпалювати станції метро, влаштовувати пожежі на вулицях і громити магазини, власників яких підозрюють у зв'язках з материковим Китаєм.

У Гонконгу поновилися протести через заборону масок Метро в Гонконзі частково відновило роботу
Новини України протестГонконг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся